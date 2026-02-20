Расписание матчей 23-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 20 февраля, матчем «Майнц» — «Гамбург» стартует 23-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 23-го тура Бундеслиги (время — московское)
20 февраля, пятница:
22:30. «Майнц» — «Гамбург».
21 февраля, суббота:
17:30. «Вольфсбург» — «Аугсбург»;
17:30. «Унион» — «Байер»;
17:30. «Бавария» — «Айнтрахт»;
17:30. «Кёльн» — «Хоффенхайм»;
20:30. «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд.
22 февраля, воскресенье:
17:30. «Фрайбург» — «Боруссия» Мёнхенгладбах;
19:30. «Санкт-Паули» — «Вердер»;
21:30. «Хайденхайм» — «Штутгарт».
Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 57 очков за 21 матч.