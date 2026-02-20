Расписание матчей 26-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 20 февраля, матчем «Сассуоло» — «Верона» стартует 26-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 26-го тура Серии А (время московское):
20 февраля, пятница:
22:45. «Сассуоло» — «Верона».
21 февраля, суббота:
17:00. «Ювентус» — «Комо»;
20:00. «Лечче» — «Интер»;
22:45. «Кальяри» — «Лацио».
22 февраля, воскресенье:
14:30. «Дженоа» — «Торино»;
17:00. «Аталанта» — «Наполи»;
20:00. «Милан» — «Парма»;
22:45. «Рома» — «Кремонезе».
23 февраля, понедельник:
20:30. «Фиорентина» — «Пиза»;
22:45. «Болонья» — «Удинезе».
Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набрав 61 очко за 25 матчей.