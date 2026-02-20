Скидки
Расписание матчей 23-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу
Сегодня, 20 февраля, матчем «Брест» — «Марсель» стартует 23-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 23-го тура Лиги 1 (время московское):

20 февраля, пятница:

22:45. «Брест» — «Марсель».

21 февраля, суббота:

19:00. «Ланс» — «Монако»;
21:00. «Тулуза» — «Париж»;
23:05. «Пари Сен-Жермен» — «Метц».

22 февраля, воскресенье:

17:00. «Осер» — «Ренн»;
19:15. «Нант» — «Гавр»;
19:15. «Анже» — «Лилль»;
19:15. «Ницца» — «Лорьян»;
22:45. «Страсбург» — «Лион».

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Ланс». Команда набрала 52 очка за 22 матча.

