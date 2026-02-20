Видеообзор матча Лиги Европы между «Селтиком» и «Штутгартом»

Накануне состоялся первый матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Селтик» (Шотландия) и «Штутгарт» (Германия). Игра проходила на стадионе «Селтик Парк» в Глазго. В качестве главного арбитра встречи выступил Эрик Ламбрехтс. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу гостей.
Видеообзор матча:
Права на трансляции Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
На 15-й минуте счёт открыл полузащитник немецкой команды Билал Эль-Ханнус. Через шесть минут нападающий «Селтика» Беньямин Нюгрен восстановил равновесие. На 28-й минуте Эль-Ханнус вывел гостей вперёд. На 57-й минуте нападающий Джейми Левелинг укрепил преимущество «Штутгарта». В компенсированное ко второму тайму время нападающий Тьягу Томаш довёл счёт до разгромного.
Ответный матч состоится 26 февраля и пройдёт на стадионе «Штутгарт Арена».
- 20 февраля 2026
-
10:10
-
09:54
-
09:50
-
09:50
-
09:45
-
09:42
-
09:30
-
09:27
-
09:16
-
09:10
-
09:10
-
08:51
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
07:48
-
07:42
-
07:26
-
05:42
-
00:58
-
00:57
-
00:56
-
00:56
-
00:55
-
00:32
-
00:32
-
00:25
-
00:15
-
00:11
-
00:00
- 19 февраля 2026
-
23:51
-
23:45
-
23:44
-
23:30