Видеообзор матча Лиги Европы между «Селтиком» и «Штутгартом»

Накануне состоялся первый матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Селтик» (Шотландия) и «Штутгарт» (Германия). Игра проходила на стадионе «Селтик Парк» в Глазго. В качестве главного арбитра встречи выступил Эрик Ламбрехтс. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу гостей.

Права на трансляции Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 15-й минуте счёт открыл полузащитник немецкой команды Билал Эль-Ханнус. Через шесть минут нападающий «Селтика» Беньямин Нюгрен восстановил равновесие. На 28-й минуте Эль-Ханнус вывел гостей вперёд. На 57-й минуте нападающий Джейми Левелинг укрепил преимущество «Штутгарта». В компенсированное ко второму тайму время нападающий Тьягу Томаш довёл счёт до разгромного.

Ответный матч состоится 26 февраля и пройдёт на стадионе «Штутгарт Арена».