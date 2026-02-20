Скидки
Брест — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
Расписание матчей 25-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Комментарии

Сегодня, 20 февраля, матчем «Атлетик» Бильбао — «Эльче» стартует 25-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 25-го тура чемпионата Испании (время московское):

20 февраля, пятница:

23:00. «Атлетик» Бильбао — «Эльче».

21 февраля, суббота:

16:00. «Реал Сосьедад» – «Овьедо»;
18:15. «Бетис» – «Райо Вальекано»;
20:30. «Осасуна» – «Реал» Мадрид;
23:00. «Атлетико» Мадрид – «Эспаньол».

22 февраля, воскресенье:

16:00. «Хетафе» – «Севилья»;
18:15. «Барселона» – «Леванте»;
20:30. «Сельта» – «Мальорка»;
23:00. «Вильярреал» – «Валенсия».

23 февраля, понедельник:

23:00. «Алавес» – «Жирона».

Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Реал» Мадрид, набрав 60 очков за 24 матча.

Календарь матчей Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
