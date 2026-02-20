Скидки
Орлов прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром» в товарищеском матче

Орлов прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром» в товарищеском матче
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал победу «Зенита» в товарищеском матче с «Краснодаром». Команды встретились на зимних сборах, игра прошла в формате 120 минут. Петербуржцы обыграли соперника со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
17 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
0 : 1
ДВ
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 Глушенков – 29'    

«Победа имеет огромное значение. Но такие матчи — они и за репутацию каждого отдельного футболиста. И вот «Зенит» понял, что в этом статусном матче нужно показать свой статус. И очень аккуратно… Играли, отдавая инициативу в центре поля. Обе команды старались, отсюда и много жёлтых карточек. Счёт положительный, настроение у болельщиков получше», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

