Орлов прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром» в товарищеском матче

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал победу «Зенита» в товарищеском матче с «Краснодаром». Команды встретились на зимних сборах, игра прошла в формате 120 минут. Петербуржцы обыграли соперника со счётом 1:0.

«Победа имеет огромное значение. Но такие матчи — они и за репутацию каждого отдельного футболиста. И вот «Зенит» понял, что в этом статусном матче нужно показать свой статус. И очень аккуратно… Играли, отдавая инициативу в центре поля. Обе команды старались, отсюда и много жёлтых карточек. Счёт положительный, настроение у болельщиков получше», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».