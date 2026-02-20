Победа «Црвены Звезды» Станковича над «Лиллем» — в видеообзоре матча Лиги Европы

Накануне состоялся первый матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Лилль» (Франция) и «Црвена Звезда» (Сербия). Игра проходила на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция). В качестве главного арбитра выступил Свен Яблонски (Бремен, Германия). Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Единственный мяч в матче забил защитник «Црвены Звезды» Франклин Тебо Ученна на 45+1-й минуте.

Ответный матч между командами состоится в четверг, 26 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Райко Митич» (Белград, Сербия). По итогам общего этапа Лиги Европы команда Деяна Станковича набрала 14 очков и заняла 15-е место. «Лилль» с 12 очками расположился на 20-й строчке.