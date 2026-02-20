Скидки
Гендиректор «Балтики»: мы на пятом месте, «Спартак» — на шестом. У нас критики меньше

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о требовательности болельщиков калининградцев.

— Со стороны складывается ощущение, что в Калининграде более благодарная и менее требовательная публика, чем у не чуждого вам «Спартака».
— Могу честно сказать: в Калининграде очень требовательная публика. Наверное, наша вся российская футбольная публика такая. Я понимаю, почему так, и отдаю себе отчёт, что самый главный критик любого действия — это наш болельщик. Другое дело, что результаты и вектор развития «Балтики» только радуют калининградского болельщика в последние три-четыре года. Ну и не стоит забывать, что мы на пятом месте, а «Спартак» — на шестом. У нас критики меньше, — рассказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

По итогам осенней части сезона «Балтика» набрала 35 очков в 18 матчах Мир РПЛ и занимает в турнирной таблице пятое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков. «Спартак» с 29 очками находится на шестом месте.

