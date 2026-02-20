Скидки
Брест — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Минимальная победа «Болоньи» над «Бранном» — в видеообзоре матча Лиги Европы

Минимальная победа «Болоньи» над «Бранном» — в видеообзоре матча Лиги Европы
Комментарии

Накануне состоялся первый стыковой матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Бранн» (Норвегия) и «Болонья» (Италия). Игра проходила на стадионе «Бранн» (Берген, Норвегия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Раде Обренович. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу команды гостей.

Лига Европы . Стыковые матчи. 1-й матч
19 февраля 2026, четверг. 20:45 МСК
Бранн
Берген, Норвегия
Окончен
0 : 1
Болонья
Болонья, Италия
0:1 Кастро – 9'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Единственный гол в матче забил Сантьяго Кастро. Нападающий итальянской команды отличился в начале встречи, на девятой минуте.

Второй матч между «Болоньей» и «Бранном» состоится 26 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье.

