«Торпедо» отправило в аренду нападающего Чупаёва в костромской «Спартак»

Московское «Торпедо» на официальном сайте сообщило об уходе нападающего Александра Чупаёва в костромской «Спартак» на правах аренды.

«Футбольные клубы «Торпедо» Москва и «Спартак» (Кострома) достигли договорённости об аренде 21-летнего нападающего Александра Чупаёва в клуб из Костромы до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне форвард отметился одним забитым мячом в 19 проведённых матчах Лиги Pari и Фонбет Кубка России. Александр, желаем ярко проявить себя в новой команде!» — написано в сообщении клуба.

«Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 21 очко за 21 матч. «Спартак» находится на четвёртой строчке, заработав 34 очка. На первом месте располагается воронежский «Факел», у которого 48 очков.