Гендиректор «Балтики»: Калининград — очень-очень футбольный город, сейчас бум достиг пика

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о популярности футбола в Калининграде.

— В Калининграде чувствуется сегодня футбольный бум?

— Да-да. Наверное, он и раньше был. Всё-таки Калининград — футбольный город. Но сейчас, на подъёме команды, на развитии клуба, этот бум достиг своей высшей точки.

Во-первых, у нас у нас очень высокая посещаемость — на сегодняшний день четвёртая по стране. При том что население области — порядка миллиона человек, а Калининграда — в два раза меньше. При этом средняя посещаемость у нас более 18 000. Если брать на душу населения, то у нас очень и очень-очень футбольный город.

При этом болельщики не просто приходят — они поддерживают клуб: всегда очень эмоционально, громко реагируют на все события на стадионе. Я смотрю соцсети: люди живут футболом, командой, им не всё равно. Это очень приятно — значит, клуб движется в правильном направлении, — рассказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

По итогам осенней части сезона «Балтика» набрала 35 очков в 18 матчах Мир РПЛ и занимает в турнирной таблице пятое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков.