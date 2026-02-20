Скидки
Главная Футбол Новости

В «Балтике» рассказали о планах строительства учебно-тренировочной базы для клуба

В «Балтике» рассказали о планах строительства учебно-тренировочной базы для клуба
Комментарии

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал о планах строительства учебно-тренировочной базы для клуба.

«У нас как таковой базы нет — только футбольное поле и раздевалки. База очень нужна. Этим вопросом тоже занимаемся сейчас. Думаю, в ближайшее время мы порадуем и команду, и тренерский штаб, и, естественно, наших болельщиков уже более полной информацией о нашей будущей базе.

Но мы тоже понимаем, что это не «Лего»: невозможно собрать базу с нуля за полгода. Это достаточно продолжительная история», — рассказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

По итогам осенней части сезона «Балтика» набрала 35 очков в 18 матчах Мир РПЛ и занимает в турнирной таблице пятое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков.

