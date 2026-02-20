Сенсационная ничья «Кристал Пэлас» со «Зриньски» — в видеообзоре матча Лиги конференций

Накануне состоялся первый матч раунда плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались боснийский «Зриньски» и английский «Кристал Пэлас». Игра проходила на стадионе «Биелы Бриг» в Мостаре. Матч закончился со счётом 1:1.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В конце первого тайма счёт открыл полузащитник «Кристал Пэлас» Исмаила Сарр. На 55-й минуте полузащитник «Зриньски» Карло Абрамович восстановил равновесие. Ответная игра состоится 26 февраля. Матч пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне.

По итогам общего этапа Лиги конференций «Кристал Пэлас» набрал 10 очков и занял 10-е место. «Зриньски» заработал семь очков и расположился на 23-й строчке.