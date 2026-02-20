Скидки
«Наказание быть должно». Кейлор Навас — о расистском скандале с участием Винисиуса

Комментарии

Бывший голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас высказался о ситуации со скандалом с участием вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой».

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

«То, что случилось, очень печально. Подобное не должно происходить ни с кем в мире. А когда это случается с кем-то, кого ты знаешь, как с Вини, ты сочувствуешь ему и понимаешь боль, которую он испытывает. Я надеюсь, что все мы, кто может что-то сделать, постараемся сделать так, чтобы подобным проявлениям ненависти и комментариям не было места.

Мбаппе сказал, что Престианни следует отстранить от Лиги чемпионов? Не знаю, какое наказание будет справедливым, но наказание быть должно. Должно, чтобы в будущем таких инцидентов не было», — приводит слова Наваса Madrid Zone в социальной сети X.

