«Наказание быть должно». Кейлор Навас — о расистском скандале с участием Винисиуса

Бывший голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас высказался о ситуации со скандалом с участием вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«То, что случилось, очень печально. Подобное не должно происходить ни с кем в мире. А когда это случается с кем-то, кого ты знаешь, как с Вини, ты сочувствуешь ему и понимаешь боль, которую он испытывает. Я надеюсь, что все мы, кто может что-то сделать, постараемся сделать так, чтобы подобным проявлениям ненависти и комментариям не было места.

Мбаппе сказал, что Престианни следует отстранить от Лиги чемпионов? Не знаю, какое наказание будет справедливым, но наказание быть должно. Должно, чтобы в будущем таких инцидентов не было», — приводит слова Наваса Madrid Zone в социальной сети X.