Тедеско прокомментировал поражение «Фенербахче» от «Ноттингем Форест» со счётом 0:3
Главный тренер турецкого «Фенербахче» Доменико Тедеско высказался о поражении в первом стыковом матче Лиги Европы с английским «Ноттингем Форест» (0:3). В составе английской команды отличились Мурилло, Игор Жезус и Морган Гиббс-Уайт.
Лига Европы . Стыковые матчи. 1-й матч
19 февраля 2026, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
0 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
0:1 Мурилло – 21' 0:2 Жезус – 43' 0:3 Гиббс-Уайт – 50'
«Ноттингем Форест» сегодня действовал очень остро. Они были сильны, и нам было трудно навязать свою игру, потому что у нас было мало времени с мячом. В первые 30 минут они сильно прессинговали, и мы не смогли найти способ нейтрализовать их», — приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.
Ответный стыковой матч пройдёт в Англии в четверг, 26 февраля. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.
