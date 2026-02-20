Тедеско прокомментировал поражение «Фенербахче» от «Ноттингем Форест» со счётом 0:3

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Доменико Тедеско высказался о поражении в первом стыковом матче Лиги Европы с английским «Ноттингем Форест» (0:3). В составе английской команды отличились Мурилло, Игор Жезус и Морган Гиббс-Уайт.

«Ноттингем Форест» сегодня действовал очень остро. Они были сильны, и нам было трудно навязать свою игру, потому что у нас было мало времени с мячом. В первые 30 минут они сильно прессинговали, и мы не смогли найти способ нейтрализовать их», — приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.

Ответный стыковой матч пройдёт в Англии в четверг, 26 февраля. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.