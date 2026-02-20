«Были возможности забить ещё два мяча». Перейра — об игре «Ноттингема» с «Фенербахче»

Главный тренер английского «Ноттингем Форест» Витор Перейра прокомментировал победу в первом стыковом матче Лиги Европы с турецким «Фенербахче» (3:0). В составе английской команды отличились Мурилло, Игор Жезус и Морган Гиббс-Уайт.

«Больше всего меня впечатлил уровень игроков. Я попросил их проявлять себя на поле, но при этом сохранять дисциплину, и они это сделали. У нас были возможности забить ещё два мяча, но и так это очень достойный результат. Мы провели ровный, хороший матч и заслужили победу», — приводит слова Перейры официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.

Ответный стыковой матч пройдёт в Англии в четверг, 26 февраля. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.