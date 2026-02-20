Скидки
Брест — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:45 Мск
«Были возможности забить ещё два мяча». Перейра — об игре «Ноттингема» с «Фенербахче»

Главный тренер английского «Ноттингем Форест» Витор Перейра прокомментировал победу в первом стыковом матче Лиги Европы с турецким «Фенербахче» (3:0). В составе английской команды отличились Мурилло, Игор Жезус и Морган Гиббс-Уайт.

Лига Европы . Стыковые матчи. 1-й матч
19 февраля 2026, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
0 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
0:1 Мурилло – 21'     0:2 Жезус – 43'     0:3 Гиббс-Уайт – 50'    

«Больше всего меня впечатлил уровень игроков. Я попросил их проявлять себя на поле, но при этом сохранять дисциплину, и они это сделали. У нас были возможности забить ещё два мяча, но и так это очень достойный результат. Мы провели ровный, хороший матч и заслужили победу», — приводит слова Перейры официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.

Ответный стыковой матч пройдёт в Англии в четверг, 26 февраля. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

