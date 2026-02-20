Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Расинг Клуб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Ташуев высказался о задачах «Енисея» на остаток сезона

Сергей Ташуев высказался о задачах «Енисея» на остаток сезона
Комментарии

Главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ташуев ответил на вопрос о задачах команды на остаток сезона.

— Какую задачу-максимум вы ставите перед собой и командой на весеннюю часть сезона Лиги Pari? Речь идёт о конкретном месте в таблице или сейчас важнее выстроить фундамент на будущий сезон?
— Если честно, когда я вёл переговоры, большая часть моего мозга была сосредоточена на сборной Беларуси. К сожалению, мне последние несколько лет приходится заниматься тем, что вытаскивать команды с последних мест: «Ахмат», Воронеж. Это не очень приятная для меня процедура. Я человек фундаментальный. Ставлю серьёзный футбол.

Задача главная у нас сейчас – обезопасить себя. Вторая задача – летом разговаривать с руководством. Если будет резкое улучшение, повышение возможностей клуба, тем более что юбилей будет, и к этому приурочат большие задачи – всё поднимется, и задачи мои в том числе. Сейчас хотим поднять ажиотаж игрой, болельщиков привлечь хорошим футболом. Что дальше – посмотрим. До лета главное определиться с тем, что будет дальше, — приводит слова Ташуева официальный сайт Футбольной национальной лиги.

Материалы по теме
Сергей Ташуев ответил, насколько удалось перестроить «Енисей» на сборах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android