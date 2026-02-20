Сергей Ташуев высказался о задачах «Енисея» на остаток сезона

Главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ташуев ответил на вопрос о задачах команды на остаток сезона.

— Какую задачу-максимум вы ставите перед собой и командой на весеннюю часть сезона Лиги Pari? Речь идёт о конкретном месте в таблице или сейчас важнее выстроить фундамент на будущий сезон?

— Если честно, когда я вёл переговоры, большая часть моего мозга была сосредоточена на сборной Беларуси. К сожалению, мне последние несколько лет приходится заниматься тем, что вытаскивать команды с последних мест: «Ахмат», Воронеж. Это не очень приятная для меня процедура. Я человек фундаментальный. Ставлю серьёзный футбол.

Задача главная у нас сейчас – обезопасить себя. Вторая задача – летом разговаривать с руководством. Если будет резкое улучшение, повышение возможностей клуба, тем более что юбилей будет, и к этому приурочат большие задачи – всё поднимется, и задачи мои в том числе. Сейчас хотим поднять ажиотаж игрой, болельщиков привлечь хорошим футболом. Что дальше – посмотрим. До лета главное определиться с тем, что будет дальше, — приводит слова Ташуева официальный сайт Футбольной национальной лиги.