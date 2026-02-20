В «Сочи» раскрыли детали перехода Сааведры в «Рубин»

Спортивный директор «Сочи» Игорь Кудряшов высказался о переходе полузащитника Игнасио Сааведры (Начо) в «Рубин» на правах аренды. По его словам, футболист сам попросил отпустить его в казанский клуб.

— Начо обратился к руководству клуба с просьбой рассмотреть вариант своего перехода в «Рубин» на правах аренды, получив конкретное предложение от казанской команды. Мы понимаем мотивацию игрока: сейчас «Рубин» находится выше в турнирной таблице, к тому же в клубе с недавних пор работает испанский тренер, и для Начо это комфортная среда и возможность сделать следующий шаг в карьере.

Со своей стороны мы оценили ситуацию внутри нашей команды. На позиции Начо у нас есть футболисты, которые восстановились после травм и готовы полноценно конкурировать за место в составе. В первую очередь, речь о Кирилле Кравцове и Максиме Мухине. Поэтому мы посчитали правильным не препятствовать желанию игрока попробовать себя в новых условиях. Кроме того, данное арендное соглашение предусматривает и выгодные для нашего клуба финансовые опции.

Важно и то, что данный переход даёт нам дополнительную гибкость в формировании заявки и позволяет точечно усилить другие линии команды.

Мы благодарим Начо за профессиональное отношение к работе в «Сочи» и желаем ему успешного продолжения карьеры!» — цитирует Кудряшова телеграм-канал «Сочи».