Орлов оценил новичков «Зенита» по игре в товарищеских матчах

Орлов оценил новичков «Зенита» по игре в товарищеских матчах
Комментарии

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил зимних новичков «Зенита» — полузащитника Джона Джона, нападающего Джона Дурана и защитника Игоря Дивеева.

«Сразу хочу сказать мнение о новичках «Зенита». Они очень приличные. Они для основного состава, они очень техничные, координированные, видят поле. Это удачные приобретения. Что получится, как они встроятся в игру — это уже зависит от командных действий, от партнёров, от тренерского штаба», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, после 18 матчей чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.

