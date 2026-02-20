Скидки
Брест — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Генеральный директор «Балтики» назвал пример развития футбольного клуба в РПЛ

Комментарии

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов объяснил, почему «Краснодар» можно считать положительным примеров развития футбольного клуба.

— Вдохновляют примеры других региональных клубов, того же «Краснодара»?
— Из примера «Краснодара» очень много чего есть почерпнуть. Прежде всего поражает, как за 15-16 лет существования клуба там развилась вся инфраструктура. У клуба прекрасная академия, многие выпускники которой сегодня являются основными игроками клубов РПЛ, а Сафонов уже и в Европе даёт шуму. Плюс работа с болельщицкой базой. Мы понимаем, что, наверное, это отчасти вызвано хорошими результатами и чемпионством. Но у клуба прекрасный, красивый стадион и всегда очень много болельщиков — при том что 10 лет назад с этим были проблемы. В городе больше поддерживали «Кубань». А сейчас весь Краснодар болеет за «Краснодар». Это хорошо, правильно. «Краснодар» сегодня можно назвать одним из положительных примеров развития футбольного клуба, — рассказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

По итогам осенней части сезона «Балтика» набрала 35 очков в 18 матчах Мир РПЛ и занимает в турнирной таблице пятое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков.

