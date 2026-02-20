Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Брест — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Балтики» Измайлов: в Калининграде почти нет полей с подогревом

Гендиректор «Балтики» Измайлов: в Калининграде почти нет полей с подогревом
Комментарии

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о проблемах с футбольной инфраструктурой в Калининграде.

«На сегодняшний день инфраструктура для профессионального, большого футбольного клуба РПЛ — самая сложная тема для нас. В Калининграде очень немного полей, а в этом году тяжёлая и длинная зима, какой область не видела очень-очень давно. Естественно, есть переживания по поводу условий для тренировок. В городе почти нет полей с подогревом. Это создаёт большие сложности в подготовке и поддержании той физической формы, которую мы сейчас набираем в Турции.

Будем думать, искать варианты. Пока ситуация такая. Сейчас занимаемся одним из полей стадиона «Локомотив»: идут проектировочные работы, закупается оборудование, в ближайшее время приступим к монтажу. Хотим сделать там полноценное, хорошее, натуральное поле с подогревом, чего сейчас для тренировочного процесса «Балтики» остро не хватает. Это не быстрый процесс, но он планомерно идёт. Надеюсь, в самое ближайшее время у нас появится хорошее тренировочное поле с подогревом», — рассказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Матч со «Спартаком» всё показал». Как «Балтика» становится «народным» клубом
Эксклюзив
«Матч со «Спартаком» всё показал». Как «Балтика» становится «народным» клубом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android