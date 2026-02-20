Гендиректор «Балтики» Измайлов: в Калининграде почти нет полей с подогревом

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о проблемах с футбольной инфраструктурой в Калининграде.

«На сегодняшний день инфраструктура для профессионального, большого футбольного клуба РПЛ — самая сложная тема для нас. В Калининграде очень немного полей, а в этом году тяжёлая и длинная зима, какой область не видела очень-очень давно. Естественно, есть переживания по поводу условий для тренировок. В городе почти нет полей с подогревом. Это создаёт большие сложности в подготовке и поддержании той физической формы, которую мы сейчас набираем в Турции.

Будем думать, искать варианты. Пока ситуация такая. Сейчас занимаемся одним из полей стадиона «Локомотив»: идут проектировочные работы, закупается оборудование, в ближайшее время приступим к монтажу. Хотим сделать там полноценное, хорошее, натуральное поле с подогревом, чего сейчас для тренировочного процесса «Балтики» остро не хватает. Это не быстрый процесс, но он планомерно идёт. Надеюсь, в самое ближайшее время у нас появится хорошее тренировочное поле с подогревом», — рассказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.