Главная Футбол Новости

Генеральный директор «Балтики» оценил период работы Игнашевича в команде

Генеральный директор «Балтики» оценил период работы Игнашевича в команде
Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов оценил период работы Сергея Игнашевича на посту главного тренера калининградской команды. Он высоко оценил работу специалиста.

«Я никогда и нигде не скажу, что у Игнашевича что-то не получилось. Я считаю его путь в «Балтике» достаточно интересным. Сергей Николаевич сделал очень многое для клуба. Огромное ему спасибо! Напомню, что именно Игнашевич вывел команду в Премьер-Лигу. Он же довёл эту команду до финала Кубка. Поэтому его имя вписано в историю «Балтики» очень большими и яркими буквами. Он сам принял решение уйти из клуба после завершения контракта. У нас сохранились очень хорошие отношения, до сих пор общаемся.

Если посмотреть на ту ситуацию с высоты прошедших двух лет, могу сказать, что это было здорово и правильно. Наверное, на коротком отрезке, в месяц-два-три, многие, и я сам в том числе, подумали, что это [ставка на Кубок] просчёт. Тогда важнее казалось остаться в Премьер-Лиге. А с другой стороны, останься мы тогда в РПЛ — не факт, что сегодня имели бы то, что мы имеем. Объясню почему. Как раз-таки в тот момент мы сделали шаг назад, чтобы сделать два шага вперёд. Мы приобрели от этого вылета опыт. А главное — получили финал Кубка, который останется в памяти у людей, игроков, у всей «Балтики» на долгие годы. И я уверен, что когда-нибудь мы повторим этот результат, но уже не с серебряными медалями, а с золотыми. Да, мы вылетели, но затем провели прекрасный сезон в Первой лиге. Мы доказали, что «Балтика» — клуб РПЛ, а не ФНЛ. Мы уверенно прошли всю дистанцию, заняли первое место и очень красиво, эмоционально этот успех отпраздновали, ещё больше укрепив культуру боления в Калининграде», — рассказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

