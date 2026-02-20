«Историческая победа для «Црвены Звезды». Станкович — о матче Лиги Европы с «Лиллем»

Главный тренер сербской «Црвены Звезды» Деян Станкович прокомментировал победу в первом стыковом матче Лиги Европы с французским «Лиллем» (1:0).

«Это историческая победа для «Црвены Звезды», потому что это первая наша победа над командой во Франции. Я очень горжусь этим, очень горжусь своей командой, потому что они идеально выполнили план на игру. Мы провели действительно напряжённый матч, но это только первый шаг, ответный матч на следующей неделе. «Лилль» — сильная команда, поверьте мне. Возможно, это не лучший их момент, но это очень большая команда», — приводит слова Станковича официальный сайт УЕФА.