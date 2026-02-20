Скидки
Брест — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:45 Мск
«Историческая победа для «Црвены Звезды». Станкович — о матче Лиги Европы с «Лиллем»

Комментарии

Главный тренер сербской «Црвены Звезды» Деян Станкович прокомментировал победу в первом стыковом матче Лиги Европы с французским «Лиллем» (1:0).

Лига Европы . Стыковые матчи. 1-й матч
19 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
0 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
0:1 Тебо Ученна – 45+1'    

«Это историческая победа для «Црвены Звезды», потому что это первая наша победа над командой во Франции. Я очень горжусь этим, очень горжусь своей командой, потому что они идеально выполнили план на игру. Мы провели действительно напряжённый матч, но это только первый шаг, ответный матч на следующей неделе. «Лилль» — сильная команда, поверьте мне. Возможно, это не лучший их момент, но это очень большая команда», — приводит слова Станковича официальный сайт УЕФА.

