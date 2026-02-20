Гендиректор «Балтики»: в парадигме открытости клуба Талалаев играет ключевую роль

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о медийности главного тренера калининградцев Андрея Талалаева. Также он рассказал об открытой политике клуба в информационном поле.

«Наш клуб выбрал путь открытости. Мы не хотим хайпа, популярности за счёт каких-то там негативных историй. Мы своей работой повышаем популярность клуба и получаем её уже не только в Калининградской области.

Насколько я знаю, сейчас очень много болельщиков следят за «Балтикой» и очень многим она нравится. Нам даже начинают иногда приписывать термин «народная команда». Это приятно. И вот эту медийность мы хотим получать за счёт результата, за счёт матчей, когда мы выигрываем битвы, как Давид у Голиафа. Когда сталкиваемся с соперниками, которые на бумаге намного сильнее и богаче, но при этом побеждаем их. Всё это работает на нашу популярность. Как и работа клуба, пресс-службы. Могу с гордостью сказать, что на наши открытые тренировки часто приходит больше болельщиков, чем на некоторые игры РПЛ. Этим можно гордиться.

На этих мероприятиях болельщики видят, как проходит тренировочный процесс, как выкладываются и стараются наши игроки, как профессионально и открыто работает тренерский штаб. У нас не такой большой штат сотрудников, но мы всегда вместе и готовы ответить на любой вопрос. Для нас важен каждый болельщик. Обещаю, что между оставшимися 12 турами мы устроим ещё несколько таких открытых тренировок.

Что касается медийности Талалаева, то она, безусловно, есть и Андрей Викторович её поддерживает. В парадигме открытости футбольного клуба, которую мы развиваем, Андрей Викторович играет ключевую роль», — рассказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.