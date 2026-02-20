Скидки
Главная Футбол Новости

В «Балтике» назвали максимальную сумму, которую могут потратить на трансфер игрока

В «Балтике» назвали максимальную сумму, которую могут потратить на трансфер игрока
Комментарии

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о финансовых возможностях клуба на трансферном рынке.

— Какой потолок стоимости футболиста установлен в «Балтике»? Вот до такой стоимости ещё можем, а дальше уже не можем обсуждать?
— Этот потолок меняется с каждым трансферным окном. Могу с некой гордостью сказать, что чем лучше наши результаты, тем выше эта планка. То есть клуб развивается планомерно, поступательно. Есть успехи спортивные — соответственно, и команда растёт. Когда мы играли в Первой лиге, естественно, таких возможностей у нас не было. Да, было достаточно большое приобретение Брайана Хиля, но его мы всё-таки уже покупали с прицелом на Премьер-Лигу.

— Условно говоря, € 2 млн за футболиста — подъёмная сумма для «Балтики»?
— Для нас это очень большая сумма, но в единичном порядке, наверное, такой трансфер можно рассмотреть, — рассказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

