Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Расинг Клуб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Балтики»: 10 наших игроков пробежали больше, чем 11 футболистов «Спартака»

Гендиректор «Балтики»: 10 наших игроков пробежали больше, чем 11 футболистов «Спартака»
Комментарии

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов выделил лучшие матчи калининградской команды в первой части сезона-2025/2026.

«С точки зрения эстетики мне очень понравился первый матч с «Динамо». Несмотря на ничейный результат, от игры я получил удовольствие. А в плане характера, борьбы, понятно, выделю матч в Калининграде со «Спартаком», который мы заканчивали в меньшинстве. Мы потом посмотрели с тренерским штабом общий пробег команды, и оказалось, что наши 10 игроков в сумме пробежали большую дистанцию, чем 11 футболистов «Спартака». Это показывает их желание, физическую готовность и возможности нашей команды», — рассказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Матч со «Спартаком» всё показал». Как «Балтика» становится «народным» клубом
Эксклюзив
«Матч со «Спартаком» всё показал». Как «Балтика» становится «народным» клубом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android