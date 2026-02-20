Гендиректор «Балтики»: 10 наших игроков пробежали больше, чем 11 футболистов «Спартака»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов выделил лучшие матчи калининградской команды в первой части сезона-2025/2026.

«С точки зрения эстетики мне очень понравился первый матч с «Динамо». Несмотря на ничейный результат, от игры я получил удовольствие. А в плане характера, борьбы, понятно, выделю матч в Калининграде со «Спартаком», который мы заканчивали в меньшинстве. Мы потом посмотрели с тренерским штабом общий пробег команды, и оказалось, что наши 10 игроков в сумме пробежали большую дистанцию, чем 11 футболистов «Спартака». Это показывает их желание, физическую готовность и возможности нашей команды», — рассказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.