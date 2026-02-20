Скидки
В «Балтике» сообщили о «серьёзной сумме» отступных в контракте Талалаева

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал о сумме отступных в контракте главного тренера Андрея Талалаева.

— Как вы реагировали на многочисленные слухи вокруг Талаева насчёт топ-клубов? Вас это напрягало?
— Нет, потому что я знал, что на данный момент это только слухи. Мы с Андреем Викторовичем, и он тоже в интервью об этом говорил, постоянно на связи, обсуждаем все насущные вопросы. Я уверен: если бы ему поступило конкретное предложение, я узнал бы от него об этом первым.

— Юридически клуб защищён от внезапной потери главного тренера? В контракте прописаны какие-то условия расторжения?
— В нашем клубе достаточно серьёзная и опытная юридическая служба. Поверьте, все возможные риски такого рода у нас учтены.

— Понятно, что это конфиденциальная информация, но сумма компенсации весомая?
— Это серьёзная сумма относительно любого тренера РПЛ, — рассказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

