Гендиректор «Балтики» считает, что Бориско может стать легендарным голкипером для России

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о потенциале голкипера калининградцев Максима Бориско.

— Думаю, имел [предложения]. Я считаю Максима невероятным, одним из лучших голкиперов Премьер-Лиги. Поэтому все его лучшие варианты ещё впереди. При таком же отношении к своей работе Бориско обещает стать легендарным голкипером для России, — рассказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

По итогам осенней части сезона «Балтика» набрала 35 очков в 18 матчах Мир РПЛ и занимает в турнирной таблице пятое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков.