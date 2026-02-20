Скидки
Бока Хуниорс — Расинг Клуб. Прямая трансляция
02:00 Мск
«Почти как 0:0». Станкович — о предстоящем ответном матче «Црвены Звезды» с «Лиллем» в ЛЕ
Главный тренер сербской «Црвены Звезды» Деян Станкович высказался о предстоящем ответном стыковом матче Лиги Европы с французским «Лиллем». Встреча состоится в Сербии в четверг, 26 февраля. Начало игры — в 20:45 по московскому времени. В первом матче во Франции «Црвена Звезда» выиграла со счётом 1:0.

Лига Европы . Стыковые матчи. 2-й матч
26 февраля 2026, четверг. 20:45 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Лилль
Лилль, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сегодня мне понравилось наблюдать за игрой моей команды, но 1:0 — это не окончательный счёт. Для меня это почти как 0:0. Нужно быть сосредоточенным все 100 минут. На следующей неделе мы должны показать такое же отношение, как и сегодня. Это минимум, после этого возможно всё», — приводит слова Станковича официальный сайт УЕФА.

