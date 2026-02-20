Тренер «Енисея» Ташуев оценил уровень Первой лиги

Главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ташуев высказался об уровне Лиги Pari.

«Нормальная лига. Смотрел матчи команд, разница с клубами РПЛ небольшая. Я имею в виду футболистов – это то, что я сравниваю в первую очередь. Нормальные ребята, обученные, все прошедшие через разные клубы, академии, прошедшие в том числе через Премьер-Лигу. Отсюда же вся подпитка идёт.

Единственное, что мне не нравится, это положение о «лимитчиках». Если человек заслуживает играть, то он заслужит и так. Очень много у нас ребят молодых, играющих в составе сборной России. Даже у меня в «Ахмате», казалось бы, команда боролась за выживание, а Ибишев — молодой парень, попал в сборную. А он был никому не известным. Сам пробил себе место», — приводит слова Ташуева официальный сайт Футбольной национальной лиги.