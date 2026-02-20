Скидки
Футбол

Гендиректор «Балтики» Измайлов рассказал о бюджете клуба на сезон

Гендиректор «Балтики» Измайлов рассказал о бюджете клуба на сезон
Комментарии

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал о бюджете калининградского клуба на сезон.

— Все руководители клубов плюс-минус понимают размеры бюджетов конкурентов. Где в этой таблице «Балтика»?
— Точно во второй восьмёрке.

— Несмотря на все успехи?
— Да, и в ближайшее время мы не будем это менять. Мы стремимся к тому, чтобы каждый рубль работал наиболее эффективно. В итоге при относительно небольшом бюджете получаем хороший результат в таблице, лояльность наших болельщиков и медийность, — рассказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

По итогам осенней части сезона «Балтика» набрала 35 очков в 18 матчах Мир РПЛ и занимает в турнирной таблице пятое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков.

