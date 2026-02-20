Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Брест — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» опубликовали стартовый состав на контрольный матч с «Чайкой»

«Крылья Советов» опубликовали стартовый состав на контрольный матч с «Чайкой»
Комментарии

Сегодня, 20 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и песчанокопская «Чайка». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 11:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
20 февраля 2026, пятница. 11:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
1-й тайм
3 : 1
Чайка
Песчанокопское, Россия
1:0 Олейников – 2'     2:0 Ороз – 22'     2:1 Соколов – 24'     3:1 Джеффри – 32'    

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Фролов, Гальдамес, Ороз, Рекена, Божин, Фернандес, Бабкин, Костанца, Баньяц, Олейников, Джеффри.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 17 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Чайка» находится на последнем, 18-м месте в турнирной таблице Лиги Pari. Команда набрала 12 очков за 21 матч. Отставание от 15-го места, дающего право остаться в лиге, составляет девять очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android