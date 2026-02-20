«Крылья Советов» опубликовали стартовый состав на контрольный матч с «Чайкой»

Сегодня, 20 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и песчанокопская «Чайка». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 11:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Фролов, Гальдамес, Ороз, Рекена, Божин, Фернандес, Бабкин, Костанца, Баньяц, Олейников, Джеффри.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 17 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Чайка» находится на последнем, 18-м месте в турнирной таблице Лиги Pari. Команда набрала 12 очков за 21 матч. Отставание от 15-го места, дающего право остаться в лиге, составляет девять очков.