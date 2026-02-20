«Крылья Советов» опубликовали стартовый состав на контрольный матч с «Чайкой»
Поделиться
Сегодня, 20 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и песчанокопская «Чайка». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 11:00 по московскому времени.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
20 февраля 2026, пятница. 11:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
1-й тайм
3 : 1
Чайка
Песчанокопское, Россия
1:0 Олейников – 2' 2:0 Ороз – 22' 2:1 Соколов – 24' 3:1 Джеффри – 32'
Стартовый состав «Крыльев Советов»: Фролов, Гальдамес, Ороз, Рекена, Божин, Фернандес, Бабкин, Костанца, Баньяц, Олейников, Джеффри.
«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 17 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.
«Чайка» находится на последнем, 18-м месте в турнирной таблице Лиги Pari. Команда набрала 12 очков за 21 матч. Отставание от 15-го места, дающего право остаться в лиге, составляет девять очков.
Комментарии
- 20 февраля 2026
-
11:45
-
11:32
-
11:27
-
11:22
-
11:15
-
11:12
-
10:59
-
10:50
-
10:48
-
10:45
-
10:38
-
10:35
-
10:32
-
10:15
-
10:15
-
10:10
-
09:54
-
09:50
-
09:50
-
09:45
-
09:42
-
09:30
-
09:27
-
09:16
-
09:10
-
09:10
-
08:51
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
07:48
-
07:42
-
07:26
-
05:42