«Это был шок». Вендел рассказал, почему хотел уйти из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал, почему хотел покинуть клуб ради перехода в «Ботафого». Также он рассказал, как воспринял срыв этого трансфера.

— Дело было, скорее, в некоторых семейных вопросах, нежели в чём‑то другом. Хотелось оказаться поближе к семье, ребёнку. Всё‑таки я уже около девяти лет играю за пределами Бразилии. Поэтому, когда представилась возможность вернуться, почувствовал, что хотел бы ей воспользоваться. Но с «Ботафого» в итоге не вышло. Ничего страшного — вернулся в «Зенит», чтобы решать задачи с ним.

— Как развивались события с «Ботафого» непосредственно в Бразилии?

— Вы помните, что соглашение о моём переходе было достигнуто ещё зимой прошлого года. Как раз на сборах. После окончания сезона приехал в Рио. Но в какой‑то момент со мной связался агент и сказал, что с «Ботафого» не получается, сделка отменяется. В итоге просто вернулся в «Зенит». И могу сказать, что тогда летом и сейчас работаю вместе со всеми в хорошем настроении.

— Насколько информация об отмене перехода оказалась шокирующей?

— Это действительно был шок. О главных причинах того, почему хотелось вернуться в Бразилию, уже сказал. Плюс хотелось играть на глазах сына, друзей. Был очень воодушевлён возвращением на родину, поэтому, когда узнал, что переход не состоится, сначала оказался шокирован. Но сейчас считаю, что, видимо, не пришёл ещё момент для того, чтобы вернуться. У бога свои планы — значит, так тому и быть. Жизнь продолжается, — цитирует Вендела «Матч ТВ».