Брест — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
«Оренбург» — «Рубин»: стартовые составы команд на контрольный матч

«Оренбург» — «Рубин»: стартовые составы команд на контрольный матч
Комментарии

Сегодня, 20 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся «Оренбург» и казанский «Рубин». Команды будут играть в Белеке (Турция). Матч пройдёт в закрытом режиме. Начало встречи — в 11:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
20 февраля 2026, пятница. 11:00 МСК
Оренбург
Оренбург, Россия
1-й тайм
1 : 0
Рубин
Казань, Россия
1:0 Болотов – 31'    

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Рудаков, Поройков, Касимов, Татаев, Хотулёв, Квеквескири, Ду Кейрос, Горелов, Рыбчинский, Болотов, Гузина.

«Рубин»: Нигматуллин, Лобов, Тесленко, Ахметов, Безруков, Зотов, Иванов, Кузнецов, Ломовицкий, Мукба, Моторин.

«Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 18 матчей. «Рубин» находится на седьмой строчке, заработав 23 очка. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

Комментарии
