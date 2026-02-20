«Оренбург» — «Рубин»: стартовые составы команд на контрольный матч

Сегодня, 20 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся «Оренбург» и казанский «Рубин». Команды будут играть в Белеке (Турция). Матч пройдёт в закрытом режиме. Начало встречи — в 11:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Рудаков, Поройков, Касимов, Татаев, Хотулёв, Квеквескири, Ду Кейрос, Горелов, Рыбчинский, Болотов, Гузина.

«Рубин»: Нигматуллин, Лобов, Тесленко, Ахметов, Безруков, Зотов, Иванов, Кузнецов, Ломовицкий, Мукба, Моторин.

«Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 18 матчей. «Рубин» находится на седьмой строчке, заработав 23 очка. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 40 очков.