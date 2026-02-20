Константин Генич ответил, какой игрок нужен «Спартаку», чтобы бороться за чемпионство

Футбольный комментатор Константин Генич ответил на вопрос, какого игрока необходимо приобрести московскому «Спартаку», чтобы бороться за победу в Мир Российской Премьер-Лиге. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

«Во-первых, на мой взгляд, при всей моей любви к вратарям «Спартака»… Либо надо дать шанс Помазуну, либо брать из «Балтики» Бориско. Как вариант. Мне кажется, «Спартаку» позарез нужен качественный форвард. Качественный форвард!» — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

В матче 19-го тура РПЛ «Спартак» сыграет с «Сочи» на выезде.