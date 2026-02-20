Скидки
Главная Футбол Новости

Константин Генич ответил, какой игрок нужен «Спартаку», чтобы бороться за чемпионство

Константин Генич ответил, какой игрок нужен «Спартаку», чтобы бороться за чемпионство
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич ответил на вопрос, какого игрока необходимо приобрести московскому «Спартаку», чтобы бороться за победу в Мир Российской Премьер-Лиге. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

«Во-первых, на мой взгляд, при всей моей любви к вратарям «Спартака»… Либо надо дать шанс Помазуну, либо брать из «Балтики» Бориско. Как вариант. Мне кажется, «Спартаку» позарез нужен качественный форвард. Качественный форвард!» — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

В матче 19-го тура РПЛ «Спартак» сыграет с «Сочи» на выезде.

Комментарии
