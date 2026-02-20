«Крылья Советов» обыграли «Чайку» в контрольном матче со счётом 5:3

Завершился контрольный матч, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и песчанокопская «Чайка». Команды играли в Белеке (Турция). «Крылья Советов» одержали победу со счётом 5:3.

В составе «Крыльев Советов» отличились Иван Олейников, Доминик Ороз, Чинеду Джеффри, Владимир Хубулов и Владимир Игнатенко. За «Чайку» забили Артём Соколов (с пенальти), Глеб Пополитов и Станислав Библик.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 17 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Чайка» находится на последнем, 18-м месте в турнирной таблице Лиги Pari. Команда заработала 12 очков за 21 матч. Отставание от 15-го места, дающего право остаться в лиге, составляет девять очков.