«Крылья Советов» обыграли «Чайку» в контрольном матче со счётом 5:3

Брест — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Футбол

Крылья Советов — Чайка, результат контрольного матча 20 февраля 2026, счет 5:3

Завершился контрольный матч, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и песчанокопская «Чайка». Команды играли в Белеке (Турция). «Крылья Советов» одержали победу со счётом 5:3.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
20 февраля 2026, пятница. 11:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
5 : 3
Чайка
Песчанокопское, Россия
1:0 Олейников – 2'     2:0 Ороз – 22'     2:1 Соколов – 24'     3:1 Джеффри – 32'     4:1 Хубулов – 54'     5:1 Игнатенко – 58'     5:2 Пополитов – 81'     5:3 Библик – 90'    

В составе «Крыльев Советов» отличились Иван Олейников, Доминик Ороз, Чинеду Джеффри, Владимир Хубулов и Владимир Игнатенко. За «Чайку» забили Артём Соколов (с пенальти), Глеб Пополитов и Станислав Библик.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 17 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Чайка» находится на последнем, 18-м месте в турнирной таблице Лиги Pari. Команда заработала 12 очков за 21 матч. Отставание от 15-го места, дающего право остаться в лиге, составляет девять очков.

