«Рубин» уступил «Оренбургу» в первом контрольном матче за день
Завершился контрольный матч, в котором встречались «Оренбург» и казанский «Рубин». Команды играли в Белеке (Турция). «Оренбург» одержал победу со счётом 1:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
20 февраля 2026, пятница. 11:00 МСК
Оренбург
Оренбург, Россия
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань, Россия
1:0 Болотов – 31'
На 31-й минуте счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Евгений Болотов. Этот гол остался единственным в матче.
Позднее, сегодня, 20 февраля, команды проведут ещё один контрольный матч. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.
«Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 18 матчей. «Рубин» находится на седьмой строчке, заработав 23 очка. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 40 очков.
