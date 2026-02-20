Скидки
Брест — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Оренбург — Рубин, результат контрольного матча 20 февраля 2026, счет 1:0

«Рубин» уступил «Оренбургу» в первом контрольном матче за день
Комментарии

Завершился контрольный матч, в котором встречались «Оренбург» и казанский «Рубин». Команды играли в Белеке (Турция). «Оренбург» одержал победу со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
20 февраля 2026, пятница. 11:00 МСК
Оренбург
Оренбург, Россия
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань, Россия
1:0 Болотов – 31'    

На 31-й минуте счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Евгений Болотов. Этот гол остался единственным в матче.

Позднее, сегодня, 20 февраля, команды проведут ещё один контрольный матч. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

«Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 18 матчей. «Рубин» находится на седьмой строчке, заработав 23 очка. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

Комментарии
