Орлов объяснил, зачем «Краснодар» подписал Боселли

Известный комментатор Геннадий Орлов объяснил, зачем «Краснодар» подписал уругвайского нападающего Хуана Боселли из «Пари НН».

«Мне задают вопрос: «А зачем „Краснодар“ взял Боселли, он же с фланга не может играть». А ему и не надо с фланга. Он будет менять Кордобу. Тот после травмы ещё не вышел, его могут и удалить, и всё такое. Подмена ему нужна. Боселли как раз будет в этой позиции. Почему к нему такое отношение? Он же лучше всех был в «Пари НН»: и по технике, и по пониманию игры. Футболист индивидуально силён», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

В текущем сезоне на счету 26-летнего игрока 10 голов в 20 матчах за нижегородскую команду в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.