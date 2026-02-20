Скидки
Главная Футбол Новости

Орлов объяснил, зачем «Краснодар» подписал Боселли

Орлов объяснил, зачем «Краснодар» подписал Боселли
Комментарии

Известный комментатор Геннадий Орлов объяснил, зачем «Краснодар» подписал уругвайского нападающего Хуана Боселли из «Пари НН».

«Мне задают вопрос: «А зачем „Краснодар“ взял Боселли, он же с фланга не может играть». А ему и не надо с фланга. Он будет менять Кордобу. Тот после травмы ещё не вышел, его могут и удалить, и всё такое. Подмена ему нужна. Боселли как раз будет в этой позиции. Почему к нему такое отношение? Он же лучше всех был в «Пари НН»: и по технике, и по пониманию игры. Футболист индивидуально силён», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

В текущем сезоне на счету 26-летнего игрока 10 голов в 20 матчах за нижегородскую команду в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.

