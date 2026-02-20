Скидки
Главная Футбол Новости

Дмитрий Сычёв отреагировал на заявление главы ФИФА Инфантино о возможном допуске россиян

Дмитрий Сычёв отреагировал на заявление главы ФИФА Инфантино о возможном допуске россиян
Комментарии

Бывший нападающий «Локомотива» и «Марселя» Дмитрий Сычёв прокомментировал высказывание президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о возможном снятии бана с российских команд и сборных. Ранее функционер заявил, что запрет на участие россиян ничего не дал, а также призвал рассмотреть вопрос о возвращении страны к международным соревнованиям.

— Президент ФИФА недавно заявил о необходимости снять бан с России. Верите, что мы скоро вернёмся в международные турниры?
— Это очень непростая тема. Мне кажется, наше возможное возвращение — долгий бюрократический путь. Тем более одно дело — заявление, другое — конкретные шаги. Как это будет выглядеть на практике? Когда нам можно будет играть? Пока непонятно.

— Варианты есть: «Сьон» приглашал нас к себе, сербы готовы предоставить арены.
— Но когда? Пока всё с сослагательным наклонением. Когда появятся конкретные шаги и дорожная карта, тогда можно будет рассуждать. Безусловно, это позитивные сигналы. Надеюсь, в скором времени вернёмся на международную арену, — приводит слова Сычёва «Спорт-экспресс».

