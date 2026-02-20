Вендел: хотим вернуть чемпионство в Санкт-Петербург

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о турнирных амбициях команды. Он подчеркнул чемпионский настрой сине-бело-голубых.

— Как оцените первую часть этого сезона?

— Думаю, мы немного медленно начали вкатываться, потеряли много очков. Но потом набрали скорость, начали нащупывать свой футбол. Сейчас мы в гонке за титулом. Уверен, продолжим находиться в ней до последнего тура. Все очень хотят вернуть чемпионство в Санкт-Петербург.

— Это чувствуется на сборах?

— Все об этом думают. Очень неприятно было упустить чемпионство в прошлом году в последнем туре буквально из-за каких-то деталей. Все очень переживали. И никому не хочется снова испытать те же ощущения. В общем, и я с учётом моих обстоятельств, и все перезагрузились, можно сказать. А чтобы не произошло чего-то подобного прошлому сезону, сейчас все сфокусированы и настроены, — приводит слова Вендела «Матч ТВ».