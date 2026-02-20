Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Енисея» Ташуев ответил на вопрос о самых неудобных командах Первой лиги

Тренер «Енисея» Ташуев ответил на вопрос о самых неудобных командах Первой лиги
Комментарии

Главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ташуев оценил уровень соперников по Лиге Pari.

— За эти сборы вы наверняка смотрели записи матчей будущих соперников. Кто произвёл впечатление самой неудобной команды?
— Мы тут играли с «Родиной». Команда игровая, с очень хорошим подбором футболистов. Хорошая команда. Я видел «Уфу», видел «КАМАЗ» — сбитые мобильные команды. Все бьются, сражаются, стараются играть в футбол.

То, что там на сборах происходит – это штука своеобразная. По моему опыту нельзя тут выводы делать. Всё же нагрузки, психология, усталость. Мне один из агентов говорит: «Я смотрел там команду, они на пике». Слушай, ну они пять дней отдыхали, прилетели, день потренировались, и сразу игра – они просто лёгкие. Я так с юмором воспринял. Лига крепкая сама по себе, — приводит слова Ташуева официальный сайт Футбольной национальной лиги.

