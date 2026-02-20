Непомнящий: у Абдулкадырова должно быть игровое время в «Ахмате» — лишь бы не на скамейку

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал переход защитника московского ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова в «Ахмат». Футболист присоединился к грозненской команде на правах аренды до конца текущего сезона.

«Когда уходит молодой игрок и его приглашают в «Ахмат», важно, чтобы было игровое время. Тогда это хороший эффект и для игрока, и для клубов. Лишь бы не на скамейку — я желаю Абдулкадырову этого. В «Ахмате» достаточно серьёзная конкуренция в обороне, посмотрим. Но то, что так поступил ЦСКА, — это хорошо», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.