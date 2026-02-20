«Локомотив» объявил об уходе нападающего в «Ислочь»

Пресс-служба московского «Локомотива» объявила, что нападающий команды Богдан Цыбров присоединился к белорусскому клубу «Ислочь» на правах аренды до конца декабря 2026 года.

«Богдан Цыбров — в «Ислочи». 19-летний нападающий «Локомотива» на правах аренды перешёл в футбольный клуб «Ислочь», представляющий Высшую лигу Беларуси. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2026 года и не подразумевает опцию выкупа. Ранее форвард выступал за молодёжку «Локо». А в декабре 2025-го подписал контракт с клубом на два года. Удачи Богдану в новой команде и побольше игровой практики на взрослом уровне», — сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива».