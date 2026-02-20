Скидки
Главная Футбол Новости

Блогер АртПо подписал контракт с «Родиной»

Блогер АртПо подписал контракт с «Родиной»
Комментарии

Блогер Артём Польшаков (АртПо) стал игроком московской «Родины». Он будет выступать за вторую команду клуба. Об этом сообщила пресс-служба «Родины» в телеграм-канале.

«Официально: АртПо — в «Родине»!

Самый ожидаемый трансфер этой зимы случился: Артём Польшаков подписал контракт с нашим клубом. Нападающий проведёт весеннюю часть сезона в «Родине-2» и будет выступать под номером 45.

Приветствуем Артёма и желаем проявить себя в профессиональном футболе с нашей командой!» — написано в сообщении клуба.

«Родина-2» во второй половине сезона-2025/2026 выступит в группе «Золото» дивизиона «А» Леон Второй лиги.

