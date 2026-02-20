Скидки
Брест — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:45 Мск
«Ювентус» представил дополнительный комплект игровой формы с горизонтальными полосками

Комментарии

Итальянский «Ювентус» на официальном сайте презентовал дополнительный комплект игровой формы с горизонтальными полосками.

«Сезон-1996/1997 стал источником вдохновения, моментом, когда «Ювентус» исследовал горизонтальную интерпретацию своей культовой чёрно-белой расцветки в экспериментальной концепции, существовавшей вне официальных соревнований. Мимолётная интуиция, никогда не воплощённая в официальном матче.

Фото: ФК «Ювентус»

Спустя почти три десятилетия это видение обретает форму, и горизонтальные полосы появятся на поле во время матча «Ювентус» — «Комо» 21 февраля. Возвращение к этой интуиции сегодня означает воссоединение с главой нашей истории, отмеченной смелостью, новаторством и стремлением бросить вызов устоявшимся нормам — элементами, которые продолжают направлять эволюцию «Ювентуса», — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Ювентус»

Новости. Футбол
Все новости RSS

