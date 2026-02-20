Непомнящий: Козлов — парень не без таланта, но впишется ли он в ритм ЦСКА?

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о переходе полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара» в ЦСКА. Игроком армейцев 20-летний Козлов стал в это трансферное окно.

«Все его переходы происходили несколько неожиданно. И в «Краснодар» он неожиданно ушёл, и сейчас в ЦСКА тоже. То, что парень не без таланта, — это точно! Но впишется ли он в ритм ЦСКА? По стилю он подходит команде, вопросов нет. Даниле будет легче вписаться в коллектив, чем иностранцам, на него можно рассчитывать и на сегодня, и на завтра», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.