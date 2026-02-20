Бубнов выбрал лучшего нападающего между Антоном Заболотным и Александром Соболевым

Футбольный эксперт Александр Бубнов выбрал лучшего нападающего между Антоном Заболотным из «Спартака» и Александром Соболевым из «Зенита». Соболев в этом сезоне провёл 23 матча и забил пять голов, у Заболотного нет ни одного забитого мяча в 14 встречах.

— Ну я тебе говорю, по российским меркам это игроки высокого уровня, но я бы не сказал, что звёзды.

— Кто всё-таки лучше, на ваш взгляд?

— Если бы нужно было выбирать между Заболотным и Соболевым, я бы Заболотного выбрал. Знаешь почему? Потому что, на мой взгляд, у него выше функционал. Он очень профессионально относится к футболу, на 100% выкладывается, и у него никаких закидонов нет, какие есть у Соболева.

— Не такой проблемный игрок, да?

— Да, да, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».