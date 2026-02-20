«Его цель — играть в ЦСКА». Отец Абдулкадырова высказался об аренде игрока в «Ахмат»

Анвар Абдулкадыров, отец защитника Джамалутдина Абдулкадырова, высказался о переходе футболиста из московского ЦСКА в аренду в грозненский «Ахмат».

«Ахмат» берёт много игроков в аренду, и теперь появился вариант с Джамалом. Пока шансов играть в основе ЦСКА у него мало, а в Грозном он будет получать время. Джамалу очень нужна игровая практика. Поехать в аренду сейчас — хорошее решение. Знаю, что у него есть цель играть в ЦСКА. Отлично, если будет шанс вернуться. Если нет, Джамал будет пробовать себя там же, в «Ахмате», или другой команде», — сказал Анвар Абдулкадыров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.