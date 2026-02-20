Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Расинг Клуб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Его цель — играть в ЦСКА». Отец Абдулкадырова высказался об аренде игрока в «Ахмат»

«Его цель — играть в ЦСКА». Отец Абдулкадырова высказался об аренде игрока в «Ахмат»
Комментарии

Анвар Абдулкадыров, отец защитника Джамалутдина Абдулкадырова, высказался о переходе футболиста из московского ЦСКА в аренду в грозненский «Ахмат».

«Ахмат» берёт много игроков в аренду, и теперь появился вариант с Джамалом. Пока шансов играть в основе ЦСКА у него мало, а в Грозном он будет получать время. Джамалу очень нужна игровая практика. Поехать в аренду сейчас — хорошее решение. Знаю, что у него есть цель играть в ЦСКА. Отлично, если будет шанс вернуться. Если нет, Джамал будет пробовать себя там же, в «Ахмате», или другой команде», — сказал Анвар Абдулкадыров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Кузнецов: Абдулкадырову тяжело бороться за основной состав ЦСКА, а в «Ахмате» будет играть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android