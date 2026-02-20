Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер высказался о ничьей в матче Лиги конференций со «Зриньски»

Главный тренер английского «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал ничейный результат в первом стыковом матче Лиги конференций с боснийским «Зриньски» (1:1).

«Я немного разочарован, потому что, контролируя игру, мы слишком легко упустили инициативу из-за собственных ошибок. Это усложнило задачу больше, чем должно было быть. К половине счёт равный, и нам нужно повысить свой уровень.

«Зриньски» нас не удивил, они играли так, как мы и ожидали, очень организованно и физически. Я ожидаю похожей игры во втором матче с глубокой обороной и быстрыми переходами», — приводит слова Гласнера официальный сайт УЕФА.