Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер высказался о ничьей в матче Лиги конференций со «Зриньски»
Главный тренер английского «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал ничейный результат в первом стыковом матче Лиги конференций с боснийским «Зриньски» (1:1).
Лига конференций . Стыковые матчи. 1-й матч
19 февраля 2026, четверг. 20:45 МСК
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
Окончен
1 : 1
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
0:1 Сарр – 44' 1:1 Абрамович – 55'
«Я немного разочарован, потому что, контролируя игру, мы слишком легко упустили инициативу из-за собственных ошибок. Это усложнило задачу больше, чем должно было быть. К половине счёт равный, и нам нужно повысить свой уровень.
«Зриньски» нас не удивил, они играли так, как мы и ожидали, очень организованно и физически. Я ожидаю похожей игры во втором матче с глубокой обороной и быстрыми переходами», — приводит слова Гласнера официальный сайт УЕФА.
