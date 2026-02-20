Скидки
Бока Хуниорс — Расинг Клуб. Прямая трансляция
02:00 Мск
Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер высказался о ничьей в матче Лиги конференций со «Зриньски»

Комментарии

Главный тренер английского «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал ничейный результат в первом стыковом матче Лиги конференций с боснийским «Зриньски» (1:1).

Лига конференций . Стыковые матчи. 1-й матч
19 февраля 2026, четверг. 20:45 МСК
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
Окончен
1 : 1
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
0:1 Сарр – 44'     1:1 Абрамович – 55'    

«Я немного разочарован, потому что, контролируя игру, мы слишком легко упустили инициативу из-за собственных ошибок. Это усложнило задачу больше, чем должно было быть. К половине счёт равный, и нам нужно повысить свой уровень.

«Зриньски» нас не удивил, они играли так, как мы и ожидали, очень организованно и физически. Я ожидаю похожей игры во втором матче с глубокой обороной и быстрыми переходами», — приводит слова Гласнера официальный сайт УЕФА.

