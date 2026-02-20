Скидки
Экс-тренер «Зенита» Ольга Порядина вошла в штаб женской сборной России

Экс-тренер «Зенита» Ольга Порядина вошла в штаб женской сборной России
Российский специалист Ольга Порядина стала старшим тренером женской юниорской сборной страны U16. Она также войдёт в штаб национальной команды России под руководством Юрия Красножана. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

«Ольга Порядина — пятикратная чемпионка России по футболу и девятикратная обладательница Кубка в качестве игрока. Сыграла 28 матчей в составе сборной России, приняла участие в ЧЕ-2009. Начала тренерскую карьеру в 2012 году, возглавляла женские сборные на нескольких уровнях – U17 и U21.

До возвращения к работе с национальными командами Ольга Порядина возглавляла женскую команду «Зенита» с момента основания клуба в январе 2020 года. Под её руководством «Зенит» трижды выиграл Суперлигу, а также одержал две победы в Суперкубке страны», — написано в сообщении.

